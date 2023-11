Esordio per la SPB Impresa Costruzioni Aiazzone in Under 16 UISP

Ancora vincente la SPB AM Impianti in U15 Fipav, per 3 a 1 contro Domodossola. Grande vittoria perché adesso i biellesi sono soli in testa alla classifica. A stagione iniziata la SPB AM Impianti ha già conquistato la vittoria con tutte le squadre del girone iniziale, praticamente assicurandosi un posto privilegiato nella seconda fase. In Under 16 UISP, esordio per i giovani ragazzi della SPB Impresa Costruzioni Aiazzone, contro il Basso Canavese Volley. Una sconfitta che però lascia ben sperare, soprattutto perché, quando hanno ingranato, i giovani biellesi hanno sfiorato la vittoria del secondo set. Una sconfitta anche in U17 Fipav, la SPB Enercom lotta con la Pallavolo Altiora a Verbania ma non riesce a portare a casa punti. Un 3 a 1 che lascia l’amaro in bocca per quell’ultimo set perso 29 a 27. SPB Officina Pozzo ancora vincente, questa volta contro la Pavic Romagnano, tra le mura della palestra del Villaggio Lamarmora. Un 3 a 0 a senso unico, con i biellesi in controllo dall’inizio alla fine della gara. In Under 20 UISP, la SPB Lauretana non riesce a vincere nella trasferta a Villar Perosa, ma per essere la prima uscita è stata una buona prova. Il primo set ha fatto vedere ai biellesi di poter giocare le proprie carte e di riuscire a portare a casa tanti punti questa stagione.

U15 Fipav

Volley Domodossola - SPB AM Impianti 1-3

Parziali: 14-25; 16-25; 25-23; 14-25.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone B della U15 con tutti gli impegni della nostra SPB AM Impianti: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/46879 .

Under 16 UISP Girone A

SPB Impresa Costruzioni Aiazzone - Basso Canavese Volley 0-3

Parziali: 7-25; 24-26; 15-25.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone A della U16 con tutti gli impegni della nostra SPB Impresa Costruzioni Aiazzone: https://sites.google.com/view/uisppallavolopiemonte/home-page/campionati/as-2023-2024/giovanili/under-maschile .

U17 Fipav

Altiora Verbania - SPB Enercom 3-1

Parziali: 25-15; 25-23; 18-25; 29-27.

A questo link potete trovare il calendario delle gare della U17 con tutti gli impegni della nostra SPB Enercom: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/46876 .

U19 Fipav

SPB Officina Pozzo - Pavic Romagnano 3-0

Parziali: 25-14; 25-18; 25-18.

A questo link potete trovare il calendario delle gare della U19 con tutti gli impegni della nostra SPB Officina Pozzo: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/46855/1 .

Under 20 UISP Girone B

Pallavolo Valchisone - SPB Lauretana 3-0

Parziali: 25-23; 25-14; 25-10.