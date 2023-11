La generosità degli “Amici della musica” per Fondo Edo Tempia e Ti Aiuto Io

Con un velo di malinconia perché è stata la prima volta senza Sergio Perazza, ma con la gioia di ritrovarsi insieme per condividere allegria e generosità: la festa annuale degli “Amici della musica” si è svolta domenica al ristorante del centro sportivo Mompolino di Mottalciata, con il solito pienone tra i tavoli. Altrettanto consueto è stato l’appello alla solidarietà: il pranzo serve anche a raccogliere donazioni che, da parecchi anni ormai, danno forza ai progetti sul territorio del Fondo Edo Tempia e di Ti Aiuto Io di Candelo.

Gli organizzatori non hanno perso tempo e, due giorni dopo il raduno, hanno consegnato gli assegni alle due realtà biellesi, 1.500 euro all’associazione che da più di quarant’anni è punto di riferimento per prevenzione, cura, assistenza e ricerca sul cancro e 500 euro al sodalizio che è al fianco delle persone con disabilità per favorire l’integrazione con progetti come il prestito gratuito delle bici con carrozzina, con il posto da passeggero per chi ha problemi di deambulazione, o come il vigneto da cui nasce il “vino del sorriso”. La consegna delle donazioni, alla presenza dei rappresentanti di Fondo Edo Tempia e Ti Aiuto Io, è avvenuta alla sede di via Malta 3 del Fondo, con un supplemento di allegria e di gratitudine.

«È una generosità che prosegue immutata nel tempo» ha detto Simona Tempia «che ci riempie di gioia. Non possiamo che ringraziare, come facciamo ormai ogni anno». La solidarietà del gruppo di amanti della musica e del ballo va davvero avanti da anni: «Abbiamo calcolato» dice Paolo Gelone, sindaco di Candelo e uno degli animatori del gruppo «che dai nostri primi raduni abbiamo raccolto almeno 30mila euro». Alla consegna delle donazioni non ha voluto mancare anche Lucia Bianco, la moglie di Sergio Perazza che per anni è stato simbolo e colonna sonora delle feste di piazza e nelle balere della provincia.