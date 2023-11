Zimone, buona partecipazione alla Castagnata Alpina: un brindisi all'Adunata 2025 a Biella

Ieri il Gruppo Alpini di Zimone ha organizzato in paese la consueta Castagnata Alpina. “Complice anche il meteo, è stata una bellissima giornata dove sono venuti a trovarci amici anche oltre provincia oltre che i nostri compaesani: ancora una volta ci hanno fatto capire che il nostro lavoro e la nostra presenza sono molto importanti – commenta il capogruppo Stefano Trinchero - In più è stata un'occasione concreta per brindare all'assegnazione dell'Adunata Nazionale del 2025 a Biella”.