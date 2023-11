Bandi europei, 1.160.000 euro per la selezione di microprogetti: Programma ALCOTRA.

Scade il 5 marzo 2024 il bando per la selezione di microprogetti nell’ambito del Programma Interreg ALCOTRA. I microprogetti rappresentano una nuova opportunità offerta dai Regolamenti europei per la programmazione 2021-2027.

Tra gli obiettivi del bando vi è l’ampliamento e la diversificazione della base degli attori pubblici e privati, che lavorano insieme per costruire la cooperazione transfrontaliera e sostenere operazioni che coinvolgono più direttamente i cittadini, per sensibilizzarli sui temi chiave del programma.

“Il sostegno ai microprogetti rappresenta un'occasione per gli attori con minore esperienza di cooperazione, di posizionarsi sui progetti transfrontalieri: è un'opportunità per lavorare congiuntamente su questioni prioritarie, costruire reti di collaborazione e scambiare buone pratiche per trovare soluzioni comuni alle sfide ambientali, economiche e sociali che il territorio transfrontaliero deve affrontare”- afferma il Vice Presidente della Regione, Fabio Carosso.

Il bando si compone di 2 linee, una dedicata al digitale con una dotazione di 320.000 euro e l’altra dedicata all’ambiente con dotazione di 840.000 euro. Il costo totale di ciascun microprogetto deve essere compreso tra 25.000 e 75.000 euro.

Ieri si è svolto un webinar con l’Autorità di gestione. Le prossime tappe: dal 20 novembre apertura sezione FAQ sul sito ALCOTRA, dal 27 novembre online il formulario di presentazione dell’idea progettuale/ricerca partner, mentre dal 5 febbraio 2024, una volta a settimana, sarà attivata una linea telefonica aperta per accompagnare il deposito dei dossier.

Prima runione di AlcoTraitè, progetto di governance finanziato da ALCOTRA

Il 31 ottobre nella sede della Regione Piemonte si è svolto il primo incontro di AlcoTraitè, progetto di governance finanziato dal programma europeo di cooperazione transfrontaliera Alcotra. Obiettivo del progetto è superare gli ostacoli normativi e istituzionali alla cooperazione tra Italia e Francia.

Il progetto si focalizza in particolare su salute (cooperazione sanitaria transfrontaliera), mobilità (cooperazione ferroviaria e altri trasporti pubblici transfrontalieri) e biodiversità (continuità ecologica), puntando a creare sinergie tra gli orientamenti politici della strategia macroregionale alpina (EUSALP), i programmi di cooperazione territoriale europea Alcotra, Marittimo, Spazio Alpino, Euro-MED e la politica transfrontaliera prevista dal Trattato del Quirinale.

La durata del progetto, che ha un budget complessivo di 500.000 euro, è di 24 mesi, dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2025.

I partner sono: Regione Liguria (capofila), Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d'Aosta, Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur, Regione Auvergne-Rhône-Alpes e Missione Operativa transfrontaliera (Mot).

Info: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programmi-progetti-europei/cooperazione-territoriale-europea-piemonte/aperto-primo-bando-alcotra-italia-francia-per-microprogetti