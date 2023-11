Biella, lavori in via Italia: ecco come cambia la viabilità

Per eseguire lavori urgenti di messa in sicurezza grondaia e pluviale eseguiti dalla ditta MEC Srl, è stata emessa un’ordinanza che istituisce il divieto di transito (eccetto veicoli al seguito del cantiere) in via Italia civico 57, tratto compreso tra via B. Bona e piazza 1 Maggio, dalle ore 8.00 di giovedì 9 novembre alle ore 18.00 di venerdì 10 novembre 2023 (ingombro 94 mq). La ditta cui sono affidati i lavori dovrà indicare adeguati percorsi alternativi e deviazioni.