Baraggia: proseguono i voli di test di un elicottero per la manutenzione delle linee elettriche

Fino al 12 di novembre, presso l'area demaniale della Baraggia, un elicottero della flotta Terna (ditta responsabile della gestione, mantenimento e sviluppo della rete elettrica nazionale) sarà impegnato in voli di test sotto la responsabilità di TPS SpA. Dette attività sono concordate con l'Esercito Italiano ed autorizzate dall’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA). ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) è messo al corrente delle attività.

"Non si tratta di manovre militari - spiegano i sindaci dei Comuni di Benna, Candelo, Massazza, Cossato, Mottalciata e Villanova Biellese in un comunicato - ma di test per ottimizzare nuove tecniche a fini civili da utilizzare nel campo della manutenzione di linee elettriche in situazioni normali o di emergenza (danni a linee elettriche che portano alla sospensione del servizio nazionale). I test prevedono il sorvolo dell'area compiendo varie tipologie di manovre per verificare il corretto comportamento dell'elicottero e per verificare che con lo sgancio a terra di un carico esso non abbia comportamenti anomali. I test si svolgeranno dalle ore 9 alle 16 e vedranno impegnate anche due squadre di terra per il recupero dei carichi ed il supporto al velivolo".