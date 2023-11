Valdilana, Comune incontra gli esercenti: “Accordo canone concordato, una possibilità per il territorio”

Riceviamo e pubblichiamo:

“L’amministrazione comunale nei mesi di maggio e giugno ha incontrato alcuni esercenti delle attività a frazione Lora e a Valle Mosso con l’obiettivo di un confronto aperto e costruttivo sulla situazione delle attività.

Il dialogo che ne è derivato ha toccato molti ambiti tra i quali l’ampia disponibilità di locali sia commerciali che residenziali a fronte di una modesta richiesta poco pubblicizzata ed appetibile. Una opportunità concreta per stimolare il mercato immobiliare legato alle locazioni residenziali è determinata dall’affitto concordato. Una modalità di gestione degli affitti che solo ora, con la fusione e la nascita del comune di Valdilana, consentirebbe ai proprietari ed agli inquilini aderenti di avere alcuni apprezzabili benefici fiscali.

Di fatto si tratta di stilare un accordo che deve avvenire tra sindacati dei proprietari e degli inquilini ed il comune di riferimento, nel quale vengono definiti i criteri per individuare un canone di locazione parametrato alle varie zone e tipologie di immobili. A fronte di un canone calmierato i proprietari che aderiscono al canone di locazione concordato, nella sottoscrizione del contratto di affitto, possono usufruire una riduzione delle aliquote fiscali e dell’IMU.

La normativa a riguardo consente ai comuni oltre i diecimila abitanti di stipulare un accordo con i sindacati di categoria, oppure di usufruire di un accordo già in essere in comuni vicini. Essendo scaduti gli accordi pre-esistenti ci siamo messi in contatto con le parti sindacali di inquilini e proprietari per intraprendere un dialogo finalizzato alla stesura dell’accordo”.