Forti piogge in Piemonte nell'ultima settimana, i dati di Arpa

“Gli ultimi giorni di ottobre e l’inizio del mese sono stati caratterizzati da precipitazioni diffuse, forti su Verbano ed appennino ligure. Gli apporti più consistenti si sono registrati nell’Alessandrino con Carrega Ligure (AL), con 369,3 mm e Fraconalto (AL) con 294,1 mm”. Lo scrive Arpa Piemonte sul proprio sito web. Anche nel Biellese si è assistito ad un forte intensificazione dei rovesci. Fortunatamente non si sono registrati disagi.

Nella sua nota, Arpa aggiunge quanto segue: “Nella mattina di giovedì 2 novembre la neve ha imbiancato in maniera significativa le montagne piemontesi. Gli accumuli oltre i 2000m di quota sono stati di circa 25-35 cm dalle Alpi Lepontine alle Alpi Cozie Nord, con accumuli via via inferiori sui restanti settori occidentali. La quota neve si è attestata sui 1400-1600 m con valori inferiori in corrispondenza dei fenomeni più intensi. Al termine delle nevicate si è assistito ad una intensificazione dei venti sui settori settentrionali ed in particolare su quelli occidentali che ha determinato, perlopiù sulle zone di confine, il rimaneggiamento della nuova neve. Tra sabato pomeriggio e domenica mattina un rapido passaggio perturbato ha portato precipitazioni diffuse sulla regione, moderate sui rilievi alpini con quota neve tra i 1300 e i 1800 m. Nel corso della mattinata di domenica ampie schiarite interesseranno soprattutto le pianure, ed è atteso un rinforzo della ventilazione di foehn dalle vallate alpine occidentali fino alle pianure adiacenti”.