Mongrando, Filoni ricorda i Caduti e le popolazioni di Toscana e Emilia colpite dal maltempo FOTO

“Siamo ancora disposti a morire per difendere la Patria? Siamo ancora disposti a servirla?Prendiamoci per mano tutti insieme, giorno dopo giorno e solo se ognuno di noi porterà anche un unico piccolo chicco di grano, forse davvero riempiremo domani quel Granaio di Pace”. Queste la parole del sindaco di Mongrando Antonio Filoni, in occasione della festa del 4 novembre, che ha visto la popolazione rendere omaggio ai Caduti presso i monumenti dedicati.

“Il primo pensiero è rivolto alle popolazioni della Toscana e parte dell'Emilia, colpite da un forte nubifragio che ha causato danni e purtroppo anche alcune vittime – sottolinea Filoni nel suo intervento - Impotente è l'uomo di fronte alla forza della natura come continua ad esserlo di fronte alla Guerra. Con una piccola differenza: non possiamo comandare la natura ma noi uomini di pace e buona volontà possiamo comandare e combattere. Tutti i giorni l'uomo può infatti difendere i valori della democrazia e della libertà”.