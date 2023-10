Nuova MG HS 2023: un restyling che ti conquisterà

La Nuova MG HS 2023 è arrivata nel biellese, e con il suo recente restyling, ha raggiunto nuove vette di spettacolarità e completezza. Guarda le principali novità di HS nel video qui sotto

Un Cambio Decisivo: Design e Innovazione

L'aspetto più decisivo del cambiamento è proprio il design. Scoprirai come gli aggiornamenti estetici abbiano dato nuova vita all'aspetto della MG HS ed EHS, conferendo a entrambi un'immagine più moderna e raffinata. Il frontale è stato ridisegnato con dettagli più accattivanti, mentre la parte posteriore è stata rifinita con stile. Queste modifiche non sono state solo superficiali; si sono tradotte in una presenza visiva che cattura lo sguardo e affascina. La Nuova MG HS è una combinazione di stile, tecnologia e praticità, progettata per soddisfare una vasta gamma di esigenze automobilistiche.

Motorizzazioni versatili per ogni esigenza

Uno dei cambiamenti più significativi riguarda la gamma di motorizzazioni disponibili. Oltre alla versione benzina, la Nuova MG HS è disponibile anche nella versione ibrida plug-in, denominata EHS, e nella nuova versione a GPL, disponibile a Gaglianico da MG Nuova Assauto. Questa varietà di opzioni la rende ancora più attraente e accessibile alle diverse esigenze dei conducenti italiani.

MG HS ed EHS: un salto verso la sostenibilità

La possibilità di scegliere in gamma una versione ibrida plug-in, rappresenta un passo significativo verso la sostenibilità dell'azienda e rende MG più sostenibile e consapevole dell'ambiente. Questa opzione ti consente di viaggiare in modalità completamente elettrica per brevi tratti, unendo prestazioni eccezionali a una minor impronta ambientale.

Un'Esperienza Pratica: Long test drive

Ma la sorpresa più interessante che troverai da Nuova Assauto è la possibilità di provare su strada la Nuova MG HS 2023 non solo con un test drive convenzionale. La concessionaria infatti offre ai potenziali acquirenti la possibilità di testare MG HS Benzina e MG EHS Plug-in Hybrid per un periodo fino a un massimo di 2 giorni. Questa opportunità unica consente agli automobilisti di vivere l'esperienza MG HS come mai prima d'ora, offrendo una prospettiva pratica su come questa vettura si adatta alle loro esigenze di viaggio e di famiglia. La potrai usare esattamente come usi la tua macchina tutti i giorni e scoprire se soddisfa appieno le tue necessità.

Dove Trovarla

La Nuova MG HS è ora disponibile presso la concessionaria MG Nuova Assauto, situata a Gaglianico, in via Cavour 75/77 in provincia di Biella. Con il suo showroom dedicato e il personale esperto ed accogliente, è il luogo ideale per scoprire questa spettacolare vettura.

Scopri di più sul loro sito e richiedi una consulenza personalizzata e gratuita oppure una prova su strada. Sapranno guidarti nella scelta della tua nuova MG.

https://www.nuovaassauto.com/lp-promo/nuova-mg-hs/