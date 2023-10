Alpini, Fenoglio sull'Adunata a Biella: “Riconoscimento ad un intero territorio”

“L’importanza dell’Adunata Alpina a Biella nel 2025 non è solo per il ritorno d’immagine e per l’indotto economico che ricadrà su tutto il territorio provinciale. È un riconoscimento ad un territorio che ha dato all’armata delle Alpi i propri figli sin dall’istituzione del corpo dei “cacciatori delle Alpi“, di risorgimentale memoria, passando per i due conflitti mondiali del ‘900 nonché alla leva dal secondo dopoguerra ad oggi. Un territorio in cui il rispetto e l’ammirazione per il corpo degli Alpini e la propria associazione, è dovuto ad un mero e proprio viscerale legame culturale e generazionale della comunità biellese”. A parlare il coordinatore provinciale di Forza Italia Alberto Fenoglio.