Lisa non si trova, l'avete vista?

A pochi giorni dal primo appello (leggi anche: Si cerca Lisa, i proprietari lanciano un appello nelle zone tra Viverone, Piverone e Roppolo), non vi è traccia di Lisa. Per questo ripubblichiamo l'appello della famiglia per far sì che si possa ritrovare.

Ricordiamo che Lisa ha 3 anni, taglia media, pelo bianco lungo, molto diffidente; quindi non cercate di prenderla ma chiamate subito i numeri. È molto probabile che si trovi nei comuni di Viverone, Piverone, Roppolo.

Per segnalazioni non esitate a chiamare i seguenti numeri: 3920290115 o 3409087029.