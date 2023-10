Nuovi lavori allo Stadio Lamarmora Pozzo: il comune di Biella tenta la carta del bando "Sport e Periferie 2023"

I lavori di restyling da oltre 1 milione di euro che hanno interessato lo Stadio Pozzo Lamarmora nell'ultimo anno sono finiti giusto in tempo per la prima partita della Juventus Women Juventus Women gioca in casa contro la Sampdoria. Ora il Comune di Biella vuole completare gli interventi. E nel farlo, va a caccia di finanziamenti.

Per questo motivo ha affidato a un operatore economico con sede nel Comune di Vercelli, la redazione del Progetto di fattibilità Tecnico-economica, funzionale a poter presentare la candidatura per partecipare al bando "Sport e Periferie 2023".

Obiettivo del bando è promuovere lo sviluppo di infrastrutture sportive e favorire l'inclusione sociale, il benessere e la coesione delle comunità locali. Nel dettaglio sono stati stanziati 75 milioni di euro destinati a progetti dei Comuni italiani con meno di 100.000 mila abitanti.

In particolare, come si legge nella delibera della giunta Corradino, il Comune di Biella intende proporre la propria candidatura per la realizzazione di opere pubbliche, altrimenti non realizzabili con le sole ed esclusive fonti di finanziamento ordinarie, volte al completamento degli interventi già in itinere presso lo Stadio Pozzo Lamarmora.

Nello specifico, Palazzo Oropa mira a realizzare un progetto dall’importo complessivo di € 820.000,00, di cui € 690.000,00 oggetto di richiesta di contributo ed € 130.000,00 a carico dell’Ente.