Biella, in affitto la casetta dell’acqua di Chiavazza - Foto archivio newsbiella.it

Il Comune di Biella ha pubblicato il bando per l’affitto della casa dell’acqua di Chiavazza (Via Milano n. 81/A), dove è presente un impianto per l’erogazione di acqua trattata e microfiltrata.

Il contratto di locazione non abitativa avrà decorrenza dal 1° novembre, durata di 6 anni (con rinnovo automatico di altri 6), ed un canone annuo 2.500 euro +IVA.A carico dell’aggiudicatario del bando le necessarie autorizzazioni edilizie, ambientale, igienico-sanitaria, gli allacci alla rete di luce ed acqua, la manutenzione degli impianti, ed i controlli igienico-sanitaria.

Il bando indica inoltre la descrizione dell’immobile, criteri e condizioni di aggiudicazione, requisiti di partecipazione, sopralluogo obbligatorio, norme di partecipazione e modalità di esperimento alla gara.

Le domande devono essere inviate entro e non oltre le 12 del 27 ottobre secondo le modalità indicate dal bando, che è scaricabile dalla home page del Comune di Biella ( https://www.comune.biella.it ).

