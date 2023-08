Casa dell'acqua a Chiavazza, il Comune cerca un nuovo gestore

Contrariamente ad alcune segnalazioni che ci sono arrivate in redazione nei giorni scorsi il Comune non ha intenzione di "smantellare la casetta dell’acqua di Chiavazza presso il cimitero", ma è piuttosto alla ricerca di un nuovo gestore.

A entrare nel merito della questione è l'assessore comunale al Patrimonio Silvio Tosi: "Il gestore che ha in concessione al momento la Casa lungo via Milano ha chiesto di sciogliere il contratto. Questo significa che fino al 31 ottobre sarà sempre lui a gestirlo, e poi per tenere aperto il punto di erogazione noi stiamo già predisponendo un bando per cercare un nuovo ente. Non è assolutamente nostra intenzione togliere un servizio così prezioso per la comunità".

L'assessore va anche oltre. Qualora il bando andasse deserto il Comune ha già pronto un "piano B". "Non vogliamo cancellare il servizio - conclude Tosi - quindi valuteremo come rivedere le condizioni di affitto, magari abbassandolo, non lo so ora, ma valuteremo i termini del contratto per renderlo più appetibile e magari potrebbe anche essere l'attuale gestore a rivolere la casetta, comunque faremo il possibile per tenere in vita la casetta".

La Casa in via Milano 81 a Chiavazza, all'ex Peso Pubblico, era stata inaugurata sabato 27 maggio 2017, ed allora era la seconda “Casa dell'acqua” nella città di Biella.