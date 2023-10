Ex funicolare a Biella, a breve i lavori. Per la riapertura non c'è ancora una data

Ex funicolare, a breve i lavori. Per la riapertura non c'è ancora una data

“I pezzi dell’impianto da sostituire arriveranno a Biella intorno al 20 ottobre e all’impresa serve una settimana per installarli”. Questo era quanto era stato annunciato lo scorso consiglio comunale a Biella, Leggi Ex funicolare Possibile riapertura. Ed in effetti il Comune conferma che materiale sta arrivando dalla Germania, e non appena sarà a Biella la ditta si metterà al lavoro per la sua sostituzione e l'impianto dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) tornare a funzionare.

"I tempi sono questi - spiegano da Palazzo Oropa - , non possiamo dire altro, nemmeno sulla data di riapertura. Quando la sostituzione sarà avvenuta, l'impianto tornerà a collegare la parte alta con la parte bassa della città".

L'ipotesi di smantellare l'impianto a favore del ritorno della funicolare, almeno per il momento, sembra dunque accantonata. Leggi Via gli ascensori

Intanto Palazzo Oropa conferma che bus navette sostitutive continueranno a non circolare. "Non hanno funzionato ed è un servizio che costa molto - ribadiscono del Comune - . Non ha senso buttare via del soldi se il collegamento non viene usato. Per fare gli orari ci eravamo affidati a dei sondaggi, non li avevamo scelti noi".