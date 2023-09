Ex funicolare, Zappalà: “Possibile riapertura a fine ottobre”

All’ordine del giorno del Consiglio Comunale di oggi, giovedì 28 settembre, era prevista la ratifica di una delibera di Giunta, adottata lo scorso 11 agosto, che prevede 115 mila euro per riparazione e manutenzione dell’ex funicolare.

Facile quindi per le opposizioni obiettare su una nuova spesa circa un impianto che è chiuso da 2 mesi.

“Chiediamo il dettaglio dei 115 mila euro, – dice Paolo Robazza di Lista Civica Biellese – chiediamo se la funicolare verrà riaperta, e, se sì, quando verrà riaperta e collaudata, perché, oggi, con l’ulteriore soppressione della navetta sostitutiva, ci sono anziani del Piazzo che non possono muoversi”.

“A fine luglio – osserva Marta Bruschi del PD – avete detto che non avevate soldi per la navetta. Mentre l’11 agosto avete contabilizzato 200 mila euro derivanti dall’Agenzia di Mobilità per risparmi della funicolare. Di questi 200 mila, perché ne stanziate solo 115 mila per la funicolare e ne mettete 70 mila euro per manutenzione immobili?”.

“In campagna elettorale – aggiunge Dino Gentile di Biella Al Centro- il Sindaco Corradino aveva promesso di risolvere il problema funicolare nei primi 3 mesi di mandato. Sono passati 4 anni: quando lo risolvete visto che riguarda la connettività e continuità del Piazzo con il resto della città".

"Perché questi soldi – domanda Paolo Rizzo del PD– vengono previsti adesso e non prima del collaudo di fine luglio, collaudo poi non passato?”

Sul punto ha replicato l’Assessore alla Finanze e Bilancio Silvio Tosi: “Al momento non la apriamo perché si sono usurati pezzi importanti e ci vuole tempo per la sostituzione”.

“I pezzi di ricambio - precisa l’Assessore ai Lavori Pubblici Davide Zappalà – arriveranno dalla Germania: il 15 ottobre saranno a Milano ed il 22 ottobre a Biella. L’impresa manutentrice ci metterà una settimana per installarli. Quindi la possibile riapertura sarà a fine ottobre, con un‘ascensore che avrà ancora blocchi per le vibrazioni. In ogni caso avremo sempre un mezzo che funziona meno di quanto previsto dal progetto”.