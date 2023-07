"Via gli ascensori, al lavoro per riportare la funicolare", l'annuncio di Corradino, FOTO e VIDEO

"Stiamo valutando il rifacimento completo dell'impianto", queste le parole del sindaco Claudio Corradino oggi martedì 25 luglio in conferenza stampa alla presenza di una giunta quasi tutta al completo, l'indomani dell'annuncio della chiusura dell'impianto per l'esito negativo del collaudo (leggi Ex funicolare chiude) e dell'incidente (leggi Incidente sull'ex funicolare).

"Sono amareggiato - ha esordito il sindaco - . Chi mi ha preceduto ha snaturato il simbolo della città per fare un progetto che in tribunale si accerterà in che modo è stato fatto e in che modo è stato realizzato, visto che l'impianto non ha mai funzionato. E' costato 1 milione 600 mila euro e ad oggi noi ne abbiamo spesi 535.900. In questi giorni è stato fatto il controllo e non ha passato il collaudo dei 5 anni. La relazione ha dato esito negativo e dovevamo chiudere oggi, il 25 , secondo quanto c'era scritto nel documento e abbiamo dovuto chiudere prima per l'incidente. Così non possiamo andare avanti. Vedremo con la Regione e con l'Unione Europea perchè sono stati impiegati soldi loro, ma se possibile riporteremo a Biella la vecchia funicolare che non ha mai dato problemi. Questo impianto non funziona".

Al momento comunque l'impianto è chiuso, a tempo indeterminato. La Dama ascensori, la ditta che oggi si occupa della sua manutenzione, è già al lavoro per smontare i pezzi che non funzionano e capire l'entità del problema e quanto tempo ci vorrà per ripararlo. Il Comune ha già pronti 122 mila euro da investire subito.

Per salire al Piazzo e scendere a Biella piano il Comune sta valutando con l'agenzia della mobilità l'istituzione di un servizio navetta. E intanto di Ztl per il momento non se ne parla, è sospesa.

"La causa con Maspero riguarda principalmente 3 fattori - ha precisato l'assessore ai Lavori Pubblici Davide Zappalà - Vibrazioni delle cabine che generano i mancati contatti, e i conseguenti blocchi, disallineamento delle vie di corsa, rumore che rende l’impianto non collaudabile. Da quando siamo stati eletti nel 2019, la prima cosa che abbiamo fatto è stata interrompere i pagamenti alla Maspero, totale lavori 1.256.114 + iva, ma i 9/10 erano già stati pagati dall’amministrazione precedente. Inizialmente abbiamo provato con Maspero a trovare una soluzione, per diversi motivi. A febbraio 2020 Maspero ci manda un elenco di interventi per portare l’impianto in una situazione di efficienza; nessuno di questi lavori risolve significativamente il problema. A febbraio 2021 Maspero propone nuovi interventi e noi mettiamo scadenza a maggio ma non abbiamo risposte significative e ci rivolgiamo a Dama. Chiediamo a Maspero tutti i soldi che riteniamo ci debba per lentezza dell’esercizio (1,5 m/s contro i 2 dell’appalto), danno di immagine, problema rumore, eccetera; loro ci fanno un offerta che riteniamo ridicola e andiamo in causa. Con Dama facciamo alcuni investimenti 8.619 + iva per staffe di contrappeso 68.000 + iva per disallineamento vie di corsa 18.841 + iva progetto a Foppiano per problema acustico. Il comune che pur aveva predisposto alcuni interventi è stato costretto a tenere fermo il cantiere per ragion di causa. Abbiamo saputo solo l’11 luglio 2023 che le perizie si sarebbero basate sugli atti e le relazioni depositate, senza sopralluoghi sull’impianto. Si può ben comprendere che se la perizia si fosse svolta direttamente sul posto sarebbe stato difficile dimostrare quali lavori erano imputabili a Maspero e quali a noi".