All'Itis di Biella, un corso di Astrofisica e un premio per ricordare Daniele Pigato

A partire dall’11 ottobre, si terrà presso l’ITIS il corso “Introduzione alla Fisica cosmica”, ciclo di lezioni sull’astrofisica organizzato dall’U.B.A (Unione Biellese Astrofili) con il patrocinio di Provincia di Biella, Comune di Ponderano, Comune di Occhieppo Inferiore, in collaborazione con l’ITIS “Q. Sella”.

A tenere le lezioni, due giovani biellesi, Andrea Frassà e Alessio Guglielminotti Canun, laureati rispettivamente in Fisica nucleare e in Astrofisica all’Università di Torino ed entrambi ex allievi dell’Istituto di via Rosselli, dove avevano frequentato il Liceo delle Scienze Applicate; da tempo sono impegnati, in qualità di soci, nelle attività dell’UBA.

Scopo di questo ciclo di lezioni, affermano i due studiosi, è quello di onorare la memoria di un giovane e brillante astrofisico biellese, Daniele Pigato (anch’egli ex allievo ITIS), prematuramente scomparso alcuni mesi or sono.

“Il dott. Pigato – fanno sapere dall’UBA – era un valente studioso, entusiasta e innamorato della vita: particolarmente preparato sulle particelle cosmiche, era sempre disponibilissimo verso gli studenti che a lui si rivolgevano per accostarsi alle scienze dell’Universo: un corso di Fisica cosmica espressamente rivolto ai giovani ci sembra pertanto il modo migliore per ricordarlo”. Daniele era Direttore scientifico delle attività dell’UBA e del connesso Osservatorio Astronomico e Astrofisico Biellese (OABi): per questo dall’Associazione è partita l’intera iniziativa.

Obiettivo del corso, aperto a studenti del quarto e quinto anno di scuola superiore, è quello di iniziare i giovani alla Fisica moderna, sbirciando nell’affascinante mondo della Fisica sperimentale, con particolare riferimento alle astro-particelle; i temi affrontati vanno dagli ambienti di accelerazione presenti nel cosmo, agli sciami estesi, ai modi di interazione radiazione-materia. Inoltre la classe parteciperà alla giornata internazionale per la fisica cosmica (ICD), organizzata dall'Università di Desy.

Le lezioni frontali, ognuna della durata di due ore in fascia pomeridiana, si svolgeranno presso l’ITIS di Biella, mentre le due di Fisica sperimentale si terranno ad Occhieppo Inferiore, presso l’OABi. Quiè infatti presente un rivelatore di particelle a sua volta inserito nella rete internazionale ADA (Astroparticle Detector Array): grazie a ciò gli studenti potranno lavorare su dati raccolti in tempo reale ed elaborarli con metodi statistici per giungere alle determinazioni scientifiche del caso.

Proprio su questa esperienza, al termine del corso, gli studenti saranno chiamati a redigere una relazione, la migliore delle quali, ad insindacabile giudizio del comitato scientifico, si aggiudicherà il premio in denaro intitolato a Daniele, che verrà conferito direttamente dalle mani dei suoi genitori, Rinuccia e Renzo Pigato.