Festa dell'Uva del Sorriso, una giornata alternativa con 200 partecipanti, FOTO

Domenica 1 ottobre, a Candelo, si è tenuta la manifestazione "Festa dell'Uva del Sorriso": una giornata ricca di festeggiamenti e partecipanti, circa 200. L'evento è stato organizzato dall'associazione Ti aiuto io ODV, di Candelo, in occasione del termine della stagione di coltivazione della vite.

Come ogni anno i partecipanti, grazie al progetto del Vigneto del Sorriso, hanno vendemmiato in compagnia e grazie al coinvolgimento di volontari disabili e non, l'organizzazione ha fatto dell'inclusione una colonna portante.

La giornata è iniziata con la vendemmia ed è proseguita con la Santa Messa al campo, per proseguire con il pranzo a base di polenta e salsiccia. Nel pomeriggio canti e balli e pigiatura dell'uva in un clima di piena integrazione con tutti i volontari del progetto.