L’ASL di Biella partecipa alla Settimana per l’Allattamento Materno

È in corso la Settimana per l’Allattamento Materno (SAM), una ricorrenza internazionale promossa in Italia dal Movimento Allattamento Materno Italiano (MAMI). Il tema di quest’anno è “Allattamento e lavoro: tutelare entrambi fa la differenza per le famiglie” ed è lanciato dalla World Alliance for Breastfeeding Action (WABA). La Regione Piemonte ha inserito la SAM tra le iniziative del Piano regionale di prevenzione 2023; l’ASL di Biella ha accolto l’invito regionale rivolto alle ASL piemontesi ad aderire all’iniziativa, organizzando due giornate dedicate a maternità e allattamento, per presentarne i vantaggi e indagare il possibile equilibrio con il mondo del lavoro.

Venerdì 6 ottobre presso i consultori di Biella (Via Caraccio 4) e Cossato (Via Pier Maffei 59) dalle ore 8:00 alle ore 15:00 si terrà un Open Day in cui le ostetriche presenteranno le attività di supporto e sostegno per mamme e famiglie durante i mesi della gravidanza e quelli successivi al parto.

Il programma è il medesimo in entrambi i consultori, e prevede:

 Presentazione delle attività da parte delle Ostetriche, tra cui il sostegno all’allattamento (anche a domicilio per le situazioni più critiche), i consigli per la conciliazione lavoro e allattamento e il servizio di peso del bambino;

 Visita degli ambienti della struttura;

 Presentazione delle iniziative del Centro per le Famiglie del Consorzio IRIS. Sabato 7 ottobre l’appuntamento è in Ospedale, con ritrovo presso la Sala Convegni.

Alle ore 15:00 si terrà una conferenza, con l’intervento di un Consulente Legale e di medici, ostetriche e pediatri dei reparti di Ostetricia, Ginecologia e Neonatologia.

Il programma prevede:

 Mamme lavoratrici: i permessi per allattamento - Consulente legale, Anna Grisoglio Dirigente Amministrativo S.S. Affari Generali, Legali e Istituzionali ASLBI;

 La Fisiologia dell’allattamento – Veronica Festa e Francesca Maraucci, Ostetriche ASLBI;

 Allattamento e benefici per il bambino – Anna Perona, Responsabile S. S. Neonatologia ASLBI;

 Allattamento e benefici per la mamma – Chiara Botto Poala, Ginecologa, Ostetricia e Ginecologia ASLBI;

 Banca del latte: arruolamento delle mamme donatrici – Infermiera Pediatrica Federica Villardino;

 Q&A – domande e risposte con le esperte;

Al termine, sarà possibile visitare i reparti e la sala Parto. I due “Open Day” sono aperti al pubblico e non richiedono una prenotazione.