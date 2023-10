Atc del Piemonte: al via il censimento dei veicoli abbandonati nelle aree di loro pertinenza

Le Atc dovranno censire i veicoli abbandonati nelle aree attinenti agli stabili da loro amministrati. E una volta che si avrà in mano la "mappa" di dove si trovano questi mezzi, spetterà ai singoli Comuni la rimozione, tentando, laddove possibile, di risalire al proprietario, che dovrà rispondere di quanto commesso.

E' la richiesta presentata alle tre Atc del Piemonte firmata dall'assessore per la Casa Chiara Caucino. «In questi anni ho girato decine di stabili gestiti dalle Atc Piemonte, Nord, Centrale e Sud - spiega Caucino - e ho potuto vedere numerosi veicoli completamente abbandonati, sporchi, il più delle volte riempiti di scarti o di immondizia. Si tratta di una situazione inaccettabile - oltre che illegale - che va sanata al più presto. Ne avevo già parlato con i presidenti delle Atc e con alcuni sindaci e tutti avevano concordato sulla necessità di intervenire - e in fretta - per restituire decoro a quelle aree. Ricordo che uno dei punti cardine delle mie politiche sulla casa è “illegalità zero” e che la legalità non si persegue soltanto con il controllo e la repressione - spesso ovviamente indispensabili - ma anche con la riqualificazione, con il bello».

D’altronde la legge parla chiaro: il detentore del veicolo che abbandona o che procede alla sua demolizione senza consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato o ad un rivenditore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a 5mila euro.