Marisol, da Biella ad Amici, l'insegnante: "A me ha regalato grandi emozioni, sono contenta di condividerle con altre persone"

Emily Angelillo è emozionatissima: la sua Marisol, l'allieva biellese che per 8 anni ha seguito alla Dance4, che inizialmente faceva pole dance, si è avvicinata poi alla danza e ora è ad Amici. Un grande salto per una ragazza di 17 anni, che per l'insegnante è la conferma di quello che è in grado di esprimere Marisol attraverso i suoi movimenti, la sua passione.

"Il suo talento è stato evidente fin da subito - racconta Emily Angelillo - . Noi facciamo anche corsi professionali e Marisol ha partecipato a diversi concorsi tra i quali Italia's got talent a 13 anni. Ha poi iniziato sempre da noi a frequentare l'accademia e i risultati sono sempre stati più evidenti. Ora ha avuto l'occasione di partecipare a questo casting, l'ho preparata per tutta l'estate. Anche la coreografia con la quale si è presentata ad Amici l'abbiamo preparata nella nostra scuola. Sinceramente mi mancherà molto, come mi mancheranno anche altri ragazzi sempre dell'accademia dei quali una è diventata professionista ed è entrata nel corpo di ballo di Italia's got talent, e un altro nella scuola del Balletto di Toscana, ma d'altronde è giusto così, è come se noi coltivassimo un orticello".

L'insegnante non ha dubbi sulla bravura di Marisol: "A me ha regalato grandi emozioni, brividi e ora sono contenta che potrò condividere le emozioni che mi dava con altre persone. Marisol ha una bella empatia, cattura l'attenzione di chi la guarda, è straordinaria. Ora le auguro tutto il bene del mondo e di realizzare i suoi sogni, se lo merita".