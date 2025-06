Coreografie, esibizioni, emozioni: lo spettacolo di BiellaDanza conquista i biellesi FOTO e VIDEO

Vivide emozioni si sono respirate nella serata di ieri, 28 giugno, per gli eventi artistici di BiellaDanza. Da ieri, infatti, la realtà biellese ha presentato la sua edizione 2025 attraverso l'arte, la musica e la danza. Una rassegna ben eseguita di altissimo livello che, fin qui, ha conquistato le famiglie e i biellesi presenti.

La grossa novità di quest'anno è l'aver portato a Biella la coreografia IN C di Sasha Waltz, balletto pluripremiato ed eseguito in tutto il mondo dalle più importanti compagnie. Per l'occasione, è stata ricostruita per i danzatori biellesi da Michal Mualem, tutor e danzatrice della compagnia Sasha Waltz and Guest.

Le prime esibizioni hanno avuto luogo in Piazza Vittorio Veneto dove i giovani danzatori di Art'è Danza hanno realizzato un assaggio della coreografia in alcuni punti del centro storico del capoluogo di provincia. Poi nella nuova piazzetta pedonale, a due passi dall'ingresso dell'impianto dell'ex funicolare, si sono esibiti i danzatori di Pratiche di Slancio che hanno interpretato la versione integrale della coreografia.

Da oggi, invece, domenica 29 giugno, presso l'Opificiodellarte, prenderà il via lo stage BiellaDanza con lezioni non stop di livello intermedio ed avanzato di danza classica, modern e contemporanea e riequilibrio posturale.