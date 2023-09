Dal Nord Ovest – Ferito un cercatore di funghi all'Alpe Meggiana

Ferito un cercatore di funghi in montagna. L'allarme è stato lanciato intorno alle 12.50 di oggi, 27 settembre, a Piode, in prossimità dell'Alpe Meggiana. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco, assieme al Soccorso Alpino e al personale SAF e SAGF della Guardia di Finanza, che sono riusciti a raggiungere il malcapitato. In seguito, è stato verricellato e trasportato con l'elisoccorso del 118 presso il nosocomio di Vercelli.