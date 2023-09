Fondazione CRB: deliberati oltre 40 mila euro per premiare il merito e l’impegno.

Ammonta a oltre 40 mila euro l’importo stanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, attraverso il Fondo di sostegno allo studio Luigi Squillario, per permettere a bambini/e e ragazzi/e in situazioni di difficoltà, di accedere all’istruzione e valorizzare le proprie potenzialità attraverso lo studio.

Il Fondo è dedicato alla memoria dell’Avv. Luigi Squillario, Presidente per 23 anni della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, che aveva particolarmente a cuore il tema del diritto allo studio e del contrasto alla povertà educativa.

“Valorizzare il merito e fornire un sostegno importante a chi non riesce ad accedere all’istruzione: sono questi gli obiettivi del Fondo dedicato alla memoria di Luigi Squillario che, ne sono certo, avrebbe apprezzato questa iniziativa che la Fondazione ha avviato ormai da alcuni anni” – commenta il Presidente Michele Colombo.

Il fondo contribuisce dunque a cercare di attenuare le crescenti difficoltà dei ragazzi, in particolare in situazioni socioeconomiche più difficili, acuite dalla pandemia e dalla crisi economica e causa di abbandono scolastico precoce.

Tra le azioni più richieste dalle scuole e sostenute dal fondo, l’acquisto di materiale didattico e libri e progetti specifici di apprendimento o di sostegno economico (soprattutto nella fascia pre scolare), per le rette nelle scuole dell’infanzia non pubbliche.

Grazie a questo bando dunque la Fondazione favorisce l’accesso a un'istruzione di qualità indipendentemente dalle condizioni economiche ai bambini/e e ragazzi/e biellesi.

Tutte le domande di contributo pervenute alla Fondazione sono state accolte per un totale di 19 e puntano a raggiungere due grandi obiettivi:

· favorire l’integrazione e l’accesso all’istruzione di alunni e studenti, a rischio abbandono, stranieri e disabili;

· sostenere percorsi che concorrano a prevenire il disagio scolastico.

Numerose e interessanti le iniziative proposte a favore di minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni, in stato di fragilità economica e sociale.

I contributi serviranno ai destinatari per attivare progetti di inclusione e supporto delle fragilità come nel caso di “Teniamoci per mano” dell’Istituto Comprensivo "Cesare Pavese Candelo-Sandigliano" o di educazione ambientale e integrazione alunni fragili come il progetto “La cura del sé e la cura dell’ambiente: l’integrazione dei fragili in città più sostenibili” dell’IIS Gae Aulenti – Biella.

Questo l’elenco completo dei progetti sostenuti:

(TOTALE € 41.175,00)

SETTORI RILEVANTI € 41.175,00

Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola € 41.175,00

€ 3.000,00 Istituto Comprensivo "Cesare Pavese Candelo-Sandigliano" – Sandigliano (BI), per il progetto Teniamoci per mano 2023-2024;

€ 3.000,00 Istituto Comprensivo di Mongrando – Mongrando (BI), per il progetto Il successo di tutti e di ognuno;

€ 3.000,00 Istituto La Marmora - Fratelli delle Scuole Cristiane – Biella, per il progetto Me/Te insieme – A scuola felici;

€ 3.000,00 Istituto Comprensivo Pray – Pray (BI), per il progetto una scuola per tutti;

€ 3.000,00 Liceo del Cossatese e Valle Strona – Cossato (BI), per il progetto una scuola per tutti;

€ 3.000,00 Istituto Comprensivo Gaglianico – Gaglianico (BI), per il progetto Crescere Insieme - una Scuola Più Inclusiva 23 24;

€ 2.985,00 IIS Gae Aulenti – Biella, per il progetto la cura del sé e la cura dell’ambiente: l’integrazione dei fragili in città più sostenibili;

€ 2.770,00 Istituto San Cassiano – Biella, per il progetto Insieme si può…;

€ 2.720,00 Fondazione Albertina e Giovanni Rivetti – Valdengo (BI), per il progetto Support Me seconda edizione;

€ 2.700,00 Istituto Fratelli Viano Da Lessona – Brusnengo (BI), per il progetto Fuoriclasse 2.0;

€ 1.500,00 Istituto Comprensivo Valdengo – Valdengo (BI), per il progetto comunicare.... un ponte tra l'alunno e la scuola;

€ 1.500,00 Istituto Comprensivo di Cossato – Cossato (BI), per il progetto prendiamoci cura;

€ 1.500,00 Asilo Infantile Bardi Crida Castellano – Camburzano (BI), per il progetto educazione alla corporeità seconda edizione;

€ 1.500,00 Istituto Comprensivo E. Schiaparelli – Occhieppo Inferiore (BI), per il progetto verso il successo e l’equità;

€ 1.500,00 I.I.S. G. e Q. Sella – Biella, per il progetto ben_essere;

€ 1.500,00 Istituto Comprensivo "San Francesco d'Assisi" – Biella, per il progetto s.o.s. famiglie, studenti e personale della scuola;

€ 1.500,00 Istituto Comprensivo Andorno Micca – Andorno Micca (BI), per il progetto destinazione Europa;

€ 1.500,00 Istituto Comprensivo di Cavaglià – Cavaglià (BI), per il progetto la Scuola a modo mio….