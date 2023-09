Fino al 16 ottobre l'ufficio postale del Comune di Benna resterà chiuso per permettere di realizzare interventi di sistemazione all'interno dei locali.

Per procedere al ritiro delle pensioni e della posta in giacenza presso l'ufficio di Benna, i cittadini potranno rivolgersi all'Ufficio di Candelo in Via Iside Viana.