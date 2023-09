Biella Next e Bottega Verde insieme per il World Clean-up Day a Biella e a Vigliano, FOTO

Biella Next e Bottega Verde insieme per il World Clean-up Day

Sinergia che si espande sempre di più tra Biella Next e il nostro sponsor Bottega Verde, l’occasione è stato il World Clean-up Day cioè la Giornata Internazionale per la pulizia del territorio da rifiuti dispersi. Per raggiungere l’obiettivo si è ricorsi alla disciplina del Plogging unione perfetta tra la parola svedese plocka upp (raccogliere) e dell'inglese jogging e ad inventarla è stato Erik Ahlström che nel 2016 prima di trasferirsi in una città diversa rispetto a quella in cui risiedeva decise di ripulire l'area nella quale solitamente di allenava.

Proprio il Plogging è stata l’attività svolta da alcune nostre squadre giovanili nel pomeriggio di venerdì 15 settembre e per la precisione gli Esordienti, dalle 17 alle 18, hanno provveduto a ripulire l’area attorno al Centro sportivo Massimo Rivetti mentre i gruppi Under 15 Eccellenza e Under 17 Gold (dalle 16,30 alle 17,45) si sono prodigati a raccogliere i rifiuti nella zona attorno alla Palestra Comunale di Via Alpini d’Italia a Vigliano Biellese. Grande partecipazione e senso di dovere civico hanno portato i nostri ragazzi, carichi di buoni propositi, a svolgere questa nuova ed entusiasmante attività indossando le pettorine create per l’occasione dal nostro sponsor Bottega Verde anche lui impegnato nel Plogging grazie al contributo dei propri dipendenti e al coinvolgimento del personale dei negozi.

“Quello che facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma l’oceano senza quella goccia sarebbe più piccolo” (Madre Teresa di Calcutta) prendiamo nostra questa frase cercando di far aumentare piano piano le gocce, smuovendo le coscienze, per ottenere un Terra più pulita visto che è l’unica che abbiamo e dobbiamo perciò preservarla.