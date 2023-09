Auguri Walhalla, serata di festa al Cocktail Bar. Fra Pogni: “17 anni di passione, sorrisi e brindisi”

17 anni e non sentirli minimamente. Era il 14 settembre 2006: un giovane di belle speranze decide di mettersi in gioco e aprire un locale in Riva. Ha un nome strano, di ascendenza e derivazione nordica: Walhalla Cocktail Bar. Fin da subito, si rivela un grande successo e, in poco tempo, diventa un luogo ideale per i giovani della nostra provincia.

Sono trascorsi 17 anni ma il Walhalla continua ad essere una delle mete più apprezzate dai biellesi, come sottolineato dal titolare Francesco Pogni: “Chi l'avrebbe mai detto? Sono stati 17 anni di passione, lavoro, eventi, spettacoli, brindisi, sorrisi, serate. Quante emozioni, quanti ricordi. Mi rivedo ancora: un ragazzino di 21 anni, senza alcuna esperienza ma con tanta voglia di imparare e con l'obiettivo di dar vita ad un locale di intrattenimento per i giovani e i meno giovani”.

Dall'apertura a oggi molto è cambiato, specialmente nelle abitudini di chi prende parte alla movida. Non solo: prima la crisi economica del 2013, poi l'emergenza pandemica hanno messo a dura prova i locali del nostro territorio. “Purtroppo siamo sempre di meno – afferma Pogni – ma cerco sempre di mettermi in gioco e di offrire sempre qualcosa di nuovo a chi ci frequenta. Spero anche che, nel prossimo futuro, ci sia ancora qualcuno che abbia un posto aperto in settimana così da offrire divertimento e svago dalla routine quotidiana. Ben vengano i locali notturni”.

Per festeggiare il lieto traguardo il Walhalla Cocktail Bar ha pensato di creare una serata dedicata alla musica live con le band e i gruppi musicali che, nel corso degli anni, hanno preso parte agli eventi del locale. “L'appuntameto è per domani sera, dalle 21 alle 2 – sottolinea Pogni – In alto i calici e brindiamo tutti assieme a questo tempo passato assieme”.