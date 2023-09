Riascoltati per voi: Stevie Ray Vaughan and Double Trouble - Texas Flood (1983)

Parte oggi una nuova rubrica per il quotidiano online NewsBiella: Riascoltati per voi. Ogni settimana riascolterò e recensirò per voi un album che ha fatto la storia della musica. Piccola ed importante premessa per questa rubrica, esiste solo una regola: riascoltare solamente gli album che, nel 2023, compiono un compleanno “importante”, ossia dieci, venti, trenta, quaranta, fino ad un massimo di cinquant’anni.

Quindi, in queste settimane che ci separano alla fine dell’anno, prenderò in considerazione “solamente” gli album del 1973, 1983, 1993, 2003 e 2013. Ma bando alle ciance e partiamo subito con il primo disco, anzi, è innegabile che per la prima recensione partiamo subito col botto! Recentemente ho avuto modo di riascoltare il bellissimo album d’esordio del chitarrista blues Stevie Ray Vaughan e della sua band, i Double Trouble, ossia Texas Flood.

Negli anni ’80 il blues era un po’ ai margini, ma grazie a “Texas Flood”, il texano Stevie riesce a rilanciare e a riportare all’apice il genere musicale, tanto da piazzarsi (e rimanere per diversi mesi), nella Top 40 delle classifiche di vendita americane ed al tempo stesso a consacrarsi come uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi. L'album è un classico del blues rock, all’interno si trova un po’ di tutto tra blues (nello specifico electric e Texas blues), rock and roll, brani ballabili e riff alla Jimi Hendrix. Il disco ha un sound crudo e viscerale che cattura e sprigiona un’energia e un’intensità semplicemente sbalorditive. Il tocco di SRW è caldo e incisivo, l’uso del vibrato è quasi ipnotico; l’improvvisazione e gli assoli sono un punto culminante di questo incredibile disco, tutto questo grazie anche al bassista Tommy Shannon e al batterista Chris Layton, i quali forniscono un groove solido e funky, che dà a Vaughan lo spazio per brillare.

A mio avviso, questo è un album che tutti gli appassionati di blues dovrebbero avere nella propria collezione, quindi se sei un fan del blues rock, oppure stai cercando un album per iniziare ad ascoltare questo sorprendente genere musicale, consiglio vivamente Texas Flood, sono convinto che vi lascerà senza fiato. Nel 1999 è poi stata pubblicata la “Legacy Edition” all’interno della quale compaiono brani live ed una certa Tin Pan Alley che è semplicemente da pelle d’oca, così come lo sono le interpretazioni di Voodoo Child e Little Wing. Il mio brano preferito: eh, scelta difficile, molto difficile, troppo difficile, ma mi tocca. Molto più di uno ahimè! Pride and Joy, Dirty Pool, Lenny e Texas Flood li annovero fra i miei brani preferiti nella versione del 1983.

Mentre Tin Pan Alley (sia la versione da studio sia quella live), So Excited, Voodoo Child e Little Wing senza ombra di dubbio nella “Legacy”. Che ci posso fare, quest’album è e sarà per sempre una pietra miliare della musica e della mia personale collezione musicale, un brano solo non basta per identificare questo disco!

Voto: 9+

Tracce album d’esordio nel 1983:

1) Love Struck Baby – 2:19 (S.R. Vaughan)

2) Pride and Joy – 3:39 (S.R. Vaughan)

3) Texas Flood – 5:21 (L.C. Davis, J.W. Scott)

4) Tell Me – 2:48 (C. Burnett)

5) Testify – 3:20 (Cover)

6) Rude Mood – 4:36 (S.R. Vaughan)

7) Mary Had a Little Lamb – 2:46 (B. Guy)

8) Dirty Pool – 4:58 (S.R. Vaughan, D. Bramhall)

9) I’m Cryin' – 3:41 (S.R. Vaughan) 10) Lenny – 5:00 (S.R. Vaughan)

Tracce extra presenti nella “Legacy Edition” del 1999:

11) Tin Pan Alley (AKA Roughest Place in Town) (Versione 1982) - 07:37

12) Testify (Live at Ripley's Music Hall, Philadelphia, PA, 20 ottobre 1983) - 04:15 13) So Excited (Live at Ripley's Music Hall, Philadelphia, PA, 20 ottobre 1983) - 04:18

14) Voodoo Child (Slight Return) (Live at Ripley's Music Hall, Philadelphia, PA, 20 ottobre 1983) - 07:45

15) Pride And Joy (Live at Ripley's Music Hall, Philadelphia, PA, 20 ottobre 1983) - 04:57

16) Texas Flood (Live at Ripley's Music Hall, Philadelphia, PA, 20 ottobre 1983) - 10:01

17) Love Struck Baby (Live at Ripley's Music Hall, Philadelphia, PA, 20 ottobre 1983) - 03:09

18) Mary Had A Little Lamb (Live at Ripley's Music Hall, Philadelphia, PA, 20 ottobre 1983) - 02:59

19) Tin Pan Alley (aka Roughest Place In Town) (Live at Ripley's Music Hall, Philadelphia, PA, 20 ottobre 1983) - 08:14

20) Little Wing / Third Stone From The Sun (Live at Ripley's Music Hall, Philadelphia, PA, 20 ottobre 1983) - 12:29

A voi è piaciuto? Condividete e commentate, mi piacerebbe sapere le vostre considerazioni personali, sono curioso di sapere che cosa ne pensate non solo di Texas Flood ma anche del mitico Steve Ray! Restate connessi, vi aspetto alla prossima recensione…