Il Governo rinvia di un anno il blocco dei veicoli Euro 5 in Piemonte

Accolta con favore la decisione del Governo di rinviare di 13 mesi il blocco alla circolazione dei veicoli Euro 5 in Piemonte. Provvedimento restrittivo legato a sentenze e procedure europee che non tengono conto della realtà della Pianura Padana e del sistema dei trasporti italiani.

"Il rinvio del blocco alla circolazione dei veicoli diesel Euro-5 evita un danno enorme - dichiara Federico Maio Imprenditore e Consigliere Nazionale FIAP. Una decisione ragionata che permette a migliaia di aziende e autotrasportatori di proseguire con il loro lavoro, programmando al meglio il cambiamento. Per fortuna un Ministro piemontese, con le sue interlocuzioni, ha saputo farsi interprete di una esigenza sociale ed economica con la giusta prudenza e quella saggia attenzione che merita un comparto da cui dipendono migliaia di famiglie."

Il decreto rimanda l'entrata in vigore del blocco al 1° ottobre 2024 per i Comuni superiori ai 30.000 abitanti, ossia quelli che vengono ritenuti come "dotati" di una adeguata rete di trasporto pubblico e dove si possono verificare valori inquinanti alti che possono riflettersi sulla salute. Per tutti i comuni previsti il rinvio è al 1° ottobre 2025.