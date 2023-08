Storie di Piazza, doppio appuntamento a Miagliano e Valdilana

Doppio appuntamento per Storie di Piazza aps a Miagliano il 1-2-3 settembre con la formazione di Fabio Banfo e spettacolo musicale con la Banda Solia all’Ex Mulino Susta in Valdilana- Soprana domenica 3 settembre alle 16.

Fabio Banfo, attore, regista, drammaturgo e pedagogo affronterà uno studio su Antigone (La legge del cuore contro quella degli uomini) tra Falletti (Sagliano Micca) e Miagliano il 1/2/3 settembre 2023. L’Antigone di Sofocle è un testo che apre questioni che attraversano tutte le culture e tutte le epoche. Fino a dove può spingersi la legge degli uomini? Quando la legge smette di essere legge e diventa tirannia? Quali sono i confini della libertà individuale? Il personaggio di questa ragazza che si immola per dare sepoltura al fratello morto non smette di ispirarci perché ci porta a sfiorare il limite oltre cui la legge smette di essere giusta e diventa nemica della stessa società che vuole regolare. Esiste ancora la possibilità di credere negli ideali e nel coraggio di chi li difende? Verranno presi in esame l’Antigone di Sofocle ed altre versioni più moderne. E’ prevista quota di partecipazione. La residenza d’artista è aperta a tutti. All’atto dell’iscrizione verranno inviati i materiali utili per il seminario. Per informazioni e iscrizioni: iscrizioni@storiedipiazza.it

Domenica 3 settembre all’Ex Mulino Susta in Valdilana, Ecomuseo facente parte della Rete Museale Biellese, sarà presentato alle h. 16 un concerto della Banda Solìa. L’evento musicale che prevede anche una parte di narrazione legata all’ex Mulino, con visita guidata a cura degli operatori della Rete Museale è inserito nella rassegna Storie Biellesi che gode del finanziamento delle Fondazioni CR Biella e CR Torino. Apertura Rete dalle 14,30, concerto alle 16. Il gruppo Banda Solia deve il suo nome al versante di una valle posto “all’ adrecc”(alla dritta), in contrasto con “all’envers” (al rovescio), la parte che prende meno sole durante il giorno. Banda Solìa in piemontese, significa parte assolata. Perchè questo nome? Per giocare su questa precisa definizione, perché è volontà dei quattro musicisti: Federico CHIERICO, Luciano CONFORTI, Rinaldo DORO, Beatrice PIGNOLO, di riportare alla luce del sole con strumenti della tradizione un repertorio musicale e canoro raccolto in più di cinquant’anni di ricerca sul territorio Canavesano e Biellese.

Il repertorio spazia dalle ballate epico-liriche ai canti rituali e alle numerosissime “Ballabili da Quintèt” (Valzer, Mazurca, Polca, Monferrina), che animavano i “Bal à palchet” del Piemonte. Il gruppo musicale sostiene che “è solo la Musica a renderci migliori”. Noi siamo d’accordo con questa affermazione, perché la musica è elemento di incontro, di condivisione, di messa a fuoco delle nostre radici, esattamente come il teatro, per cui da anni Storie di piazza dedica alla ricerca sul territorio, sin dagli esordi del 2004, e alla messa in opera creativa del materiale raccolto. L’appuntamento è aperto sia ai curiosi che vogliano ascoltare un momento di pura espressività gioiosa, sia ai ballerini abituali che frequentano gli eventi danzanti del gruppo. Prenotazioni 3474110149. www.storiedipiazza.it