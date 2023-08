Vigliano, a Villa Era torna "In Vigna Veritas"

Anche quest'anno, puntuale per l'ultimo fine settimana di agosto, "I am agricolo project" e "Slow Food Biella" presentano a Villa Era la sesta edizione della rassegna "In Vigna Veritas", mostra mercato con incontri e degustazioni di vini artigianali, arricchita da incontri con l'arte e percorsi sensoriali fra gastronomia, agricoltura sostenibile e progetti di integrazione sociale. Gli eventi in programma avranno luogo nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 agosto.