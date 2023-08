Cossato, ustionato da un getto di vapore bollente: 54enne in codice rosso al Cto di Torino (foto di repertorio)

Aggiornamento

È in gravi condizioni l'operaio di 54 anni che, nel pomeriggio di ieri, 22 agosto, è rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro.

Il fatto è avvenuto intorno alle 17, a Cossato, all'interno di una ditta: stando alle prime ricostruzioni, l'uomo (residente nell'Eporediese) sarebbe stato accidentalmente investito da un getto di vapore bollente fuoriuscito da un macchinario e, a causa del gettito, sarebbe scivolato a terra.

I colleghi hanno subito lanciato l'allarme e richiesto l'intervento dei sanitari, giunti sul posto con l'elisoccorso per la prima assistenza. In seguito, il ferito è stato trasportato d'urgenza al Cto di Torino in codice rosso. Avrebbe riportato ustioni e una ferita alla gamba.

Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche il personale dello Spresal per gli accertamenti del caso.

Il fatto

