Monte Bianco chiuso e Ponte sullo Stretto, il punto di Beppe Gandolfo

Dà sempre fastidio l’ affermazione….noi l’avevamo detto! Ma andatevi a rileggere Il Punto del 24 aprile scorso. Lanciavamo l’allarme sulle chiusure del tunnel del Monte Bianco dal 4 settembre per addirittura 15 settimane, fino cioè al 18 dicembre.

Ma non solo: queste chiusure si ripeteranno ogni anno fra settembre e dicembre per 17 anni. Avete capito bene: per 18 anni il tunnel del Bianco resterà chiuso in autunno per 15 settimane. E adesso tutti a lanciarsi in grida di allarme: come faremo? Tutto il traffico, leggero e pesante, da e per la Francia dove passerà?

La gran parte delle automobili e dei Tir si riverseranno sull’autostrada della Valle di Susa, non essendo ancora pronto il Tenda e nemmeno è confacente il transito da Ventimiglia per chi deve dirigersi verso il Nord Europa. Impensabili il Sempione o il Brennero viste le restrizioni imposte dalla Svizzera e dall’Austria al traffico pesante.

Ogni giorno nel tunnel del Monte Bianco passano 7-8mila fra automobili e camion, circa 200mila al mese. Ve li immaginate tutti in coda sulla tangenziale di Torino? Già intasata e con code chilometriche in molte ore del giorno…Ma noi siamo concentrati sul nuovo Ponte sullo Stretto. E la Tav? Bah…lasciamo perdere… quell’infrastruttura sarà pronta, forse, tra dieci anni.

Intanto in Piemonte si resta imbottigliati per ore a respirare i gas tossici dei tir.