Tornano i ladri all'ex ristorante Fontana Solforosa a Zubiena

Da tempo i locali che ospitavano il ristorante Fontana Solforosa a Zubiena sono abbandonati e da almeno un mese la proprietaria non andava a fare un giro per verificare che fosse tutto a posto. Quando in questi giorni è tornata ha però trovato una brutta sorpresa: ignoti sono entrati e hanno portato via dell'attrezzatura del ristorante.

Sul fatto indagano i Carabinieri, che da una prima ricostruzione hanno accertato che i ladri sono entrati da una porta laterale e non hanno trovato tracce di particolari arnesi utili che avrebbero potuto utilizzare per farvi ingresso.

