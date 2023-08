21 enne finisce con l'auto contro un palo a Valdengo. Portato in ospedale per l'esame tossicologico, foto archivio

Brutta fine giornata di Ferragosto quella di ieri martedì 15 agosto per un giovane di 21 anni che con la sua auto è finito contro un palo della luce.

Il conducente dopo l'impatto è riuscito ad uscire da solo dal mezzo, ma è stato comunque portato al Pronto Soccorso per accertamenti e per l'esame tossicologico. Sul luogo dell'incidente è arrivato anche il padre del ragazzo, che abita a Cossato.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza dal palo, e hanno atteso l'arrivo dei tecnici dell'Enel.

Si è ora in attesa degli esami del ragazzo per sapere se incorre in qualche guaio.