Grigliata in carcere a Biella, i sindacati ringraziano i vertici dell'amministrazione, il Sindaco e il Sottosegretario di Stato

Nella giornata di giovedì 27 luglio si è tenuta presso la zona antistante la Caserma intitolata all’Agente Alessandro SALARIS della Casa Circondariale di Biella, una grigliata stimolata dalla sensibilità dell’Amministrazione Penitenziaria. Tale cena aveva come invitati il personale operante della Polizia Penitenziaria con le loro famiglie, con l’unica finalità di incrementare la coesione tra gli appartenenti al Corpo e salutare, al contempo, i colleghi giunti a Biella da tutta Italia per aiutarci in questi mesi ed a garantire la perfetta funzionalità dell’Istituto.

Per l’organizzazione della cena è stato chiesta la collaborazione al responsabile del Bar/Sala Convegno della caserma, indipendentemente dal fatto che lo stesso appartenesse a una specifica sigla sindacale o avesse specifiche simpatie politiche.

Per dare maggior prestigio all’evento si è pensato di invitare il Sindaco della città di Biella e il Sottosegretario alla Giustizia con delega al Corpo di polizia penitenziaria, che entrambi sono passati per un breve saluto. E’ stato invitato il Sindaco di Biella e non di altri paesi perché è a Biella che ha sede la Casa Circondariale, detta appunto “di Biella”, e non già per la sua appartenenza ad uno specifico partito politico; E’ stato invitato il Sottosegretario alla Giustizia con delega al Corpo perché la cena riguardava il personale di Polizia Penitenziaria e non già per la sua appartenenza ad uno specifico partito politico;

Con il presente comunicato, le sigle sindacali rappresentative del Corpo della polizia penitenziaria dell’Istituto Biellese, intendono ringraziare i vertici Locali dell’Amministrazione, per aver creato un momento di gioviale condivisione al fine di incentivare lo spirito di Corpo in presenza delle loro famiglie, altresì si ringrazia il Sindaco di Biella e il Sottosegretario di Stato del Corpo per aver portato i saluti.

Le firme sotto al documento sono di S.A.P.Pe. Alessio LA ROCCA, Si.N.A.P.Pe. Giuseppe FERRARO, UIL PA PP Francesco GARIERI, U.S.P.P.Domenico DI SANZO, FNS CISL Mauro TRIPOLI, FP CGIL PP Pier Paolo POLONI, FSA CNPP Davide LEONARDI.