Donna di Serravalle in codice rosso dopo l'incidente in moto

Tre persone di Serravalle Sesia sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica a Bornate di Serravalle Sesia.

Nello scontro tra un'auto e una moto sono rimasti feriti un uomo, 50enne, e una donna di 51. Lei è stata ricoverata in codice rosso; lui in codice giallo. Illeso, invece, l'80enne al volante della vettura.

L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30, all'incrocio tra corso Valsesia e corso Matteotti, forse a causa di una mancata precedenza. Tra i primi soccorritori a giungere sul posto una squadra Vigili del fuoco del distaccamento di Varallo Sesia del Comando di Vercelli. L'intervento ha permesso di dare un aiuto nelle prime cure sanitarie, collaborando con l'unità sanitaria già presente in posto, ha permesso una rapida valutazione e stabilizzazione delle due vittime entrambe rovinosamente cadute dalla motocicletta.

Incolume invece il conducente della vettura, per entrambe le vittime, è stato necessario il trasferimento con elisoccorso al nosocomio di Novara per ulteriori accertamenti e cure. Le dinamiche dell'accaduto sono in determinazione dei Carabinieri di Borgosesia e dei forestali di Varallo, la viabilità del tratto di provinciale è stato prima precluso e poi deviato durante tutte le operazioni di soccorso sino alla sua completa rimessa in sicurezza.