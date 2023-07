Risultati “Viaggio nel digitale”: 950 adesioni al percorso formativo della Camera di Commercio, nuovo ciclo previsto per l’autunno

«La digitalizzazione rappresenta una componente strategica e irrinunciabile del fare impresa, ma le statistiche ci dicono anche che le competenze in questo campo sono ancora poco diffuse» commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «Con questo percorso, proposto in modalità gratuita e interamente online proprio per favorire un’ampia adesione, abbiamo intercettato un’esigenza di conoscenza e aggiornamento particolarmente sentita dalle nostre imprese, specie da quelle di più piccole dimensioni: i numeri confermano il successo dell’iniziativa e per questo stiamo già pensando ad un nuovo ciclo di webinar su temi di attualità e interesse da avviare in autunno».