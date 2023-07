La "Festa dël Piemont" a Palazzo Oropa tra musica e interventi culturali, FOTO

Si è celebrata la "Festa dël Piemont" oggi mercoledì 19 luglio in sala consigliare a Palazzo Oropa.

Diversi gli interventi in agenda, tra musiche e interventi culturali. Nell'occasione è stato anche presentato il fumetto “Bièla ‘n mes ai nìvole” con l’Assessore a Istruzione Pubblica e Politiche Giovanili Gabriella Bessone. Da “Biella tra le Nuvole”, autori: Disegni - Fabio D’Auria, Riccardo Randazzo, Fabrizio Russo, Claudio Stassi, Daniele Statella, Ivan Vitolo, Maurizio Di Vincenzo, Valerio Piccioni; Soggetto - Fabrizio Lava; Art Director - Daniele Statella; Sceneggiatura - Giuliano Ramella. Tradotto poi in lingua piemontese koiné (“Biela trames le nìvole”) dalla Prof.ssa Michela Zegna e in piemontese biellese (“Bièla ‘n mes ai nìvole”) dal Dott. Andrea Di Stefano.

A fare gli onori di casa è stato il consigliere Alessio Ercoli, primo firmatario della mozione che ne ha chiesta l'istituzione e ideatore dell’iniziativa.

Sabato 15 al Chiostro di San Sebastiano (Museo del Territorio Biellese) dalle ore 21:00 si è tenuto lo spettacolo comico “Badola” di Marco & Mauro, due comici che entrano in contatto con il pubblico in maniera diretta. Uno show scoppiettante e “semplice” (leggi Badola tante risate al chiostro)