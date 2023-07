Biella, tante risate al Chiostro con “Badola” - FOTO

“Ma che bella storia!” ieri sera, sabato 15 luglio, al Chiostro di San Sebastiano di Biella per “Badola”, lo spettacolo teatrale in lingua piemontese del duo Mauro e Marco, primo appuntamento della 1ª Festa dël Piemont.

Uno spettacolo divertente ed irriverente, in cui il duo entra in contatto diretto con il pubblico, propone sketch con travestimenti, e passa con scioltezza dal Piemontese, all'Italiano, all'Inglese per raccontare aneddoti surreali come la storia d'amore tra Marco e Kate Middleton prima che sposasse William di Inghilterra.

Tante e grasse le risate dei circa 400 spettatori che hanno assistito allo spettacolo.

Prossimo appuntamento con la 1ª Festa dël Piemont mercoledì 19 luglio, dalle 10 alle 12, presso la sala consiliare di Palazzo Oropa a Biella, per la celebrazione istituzionale e culturale.