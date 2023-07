Resti di una capretta in una vasca d'acqua, non è escluso l'attacco di un animale selvatico (foto di repertorio)

La carcassa di una capretta è stata scoperta stamattina da un residente di Masserano all'interno della sua piccola vasca utilizzata per innaffiare gli orti.

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco per il recupero del corpo senza vita, in evidente e avanzato stato di decomposizione. Ulteriori accertamenti verranno eseguiti nei prossimi giorni dai veterinari dell'ASL per valutare le cause della morte. Non è esclusa la pista dell'attacco di un animale selvatico.