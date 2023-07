Nuovo appuntamento al Lanificio Botto con Storie di Fabbrica

Nuovo appuntamento al Lanificio Botto per domenica 16 luglio con Woolscape che si interseca con la programmazione Wool Experience di Amici della lana.

Un'altra affascinante immersione nella storia operaia della lana con la visita teatralizzata "Storie di Fabbrica" curata dall’associazione Storie di Piazza per il progetto Woolscape finanziato da Compagnia di San Paolo che sarà presente con questo evento per il secondo appuntamento al Lanificio Botto. Con Ted Martin Consoli e i suoi suoni, viene invece proposto il progetto Wool Experience di Amici della lana, finanziato da Fondazione CR Biella.

Storie di Fabbrica avrà come sottotitolo Amore e fame sul sentiero delle sirene, con Noemi Garbo ed Elena Straudi (arpa). Amore e fame sul sentiero delle sirene prenderà spunto da diverse vicende reali, del periodo bellico, per intersecare un’amore d’altri tempi tra fame, sentieri, tessere annonarie e raf, partendo però dai personaggi delle tre parche rappresentati sul grande murales del Lanificio realizzato da Francesca Melina e Gioele Bertin qualche anno fa. Lo stesso evento verrà riproposto il 17 settembre. Consoli con il suo Identità Sonore ha realizzato con il Comune un percorso nel villaggio operaio in cui i suoni della fabbrica sono ascoltabili grazie al qrcode posti su pannelli descrittivi lungo il paese. Partenza alle h. 16, prenotazioni 351 8862836, sono consigliate cuffie e auricolari per un’immersione totale nel suono.

www.amicidellalana.it