Ragazza di 21 anni bloccata in acqua nel fiume Stura di Lanzo: salvata

Una 21enne rimasta bloccata in acqua nel fiume Stura di Lanzo, tra Caselle e Borgaro Torinese, è stata soccorsa e salvata dai vigili del fuoco.

I sommozzatori sono stati elitrasportati dal velivolo Drago VF 51 sul fiume e dopo essersi calati con il verricello dall'elicottero, e aver raggiunto la giovane che era aggrappata ad un ramo in balia della corrente, l'hanno portata a bordo del velivolo con una manovra al verricello. In elicottero la giovane è poi stata condotta in una zona sicura.