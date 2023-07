Leone del Pd: "Palazzina al Villaggio Lamarmora, lavori finiti ma disabitata. A Biella non è emergenza casa?"

La bella palazzina della foto si trova a Biella in via Ponderano 11 ed è di proprietà del Comune di Biella. Costruita negli anni venti del secolo scorso con i canoni architettonici ed estetici del tempo su terreni donati dal conte Felice Trossi fu ristrutturata una prima volta con tutte le altre palazzine della zona negli anni settanta del novecento.

Con i fondi ottenuti dal bando nazionale periferie del 2016 dall’Amministrazione Cavicchioli fu avviata la ristrutturazione insieme alle palazzine al 7 e al numero 12 della stessa via. I lavori di ristrutturazione sono finiti ormai da 3 anni ma i quattro appartamenti sono vuoti con gli infissi chiusi. Non è dato da sapere il perchè nonostante le interrogazioni presentate in consiglio comunale.

Davvero a Biella non ci sono famiglie in difficoltà che potrebbero migliorare la loro situazione abitativa ? Quattro alloggi vuoti, sbarrati , che vanno in malora sono meglio che essere un sollievo , anche solo temporanero, per giovani coppie o per recuperare situazioni famigliari difficili? Meglio le erbacce alte fino a 150 centimetri tagliate solo qualche giorno fa lasciando un desolante terreno dove le stoppie di erbacce e rovi mettono a nudo la mancata manutenzione di questo immobile e del terreno circostante . Tutt’altra cosa rispetto al quartiere - giardino pensato da Felice Trossi e dagli amministratori comunali di un secolo fa .