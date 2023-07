All'ex Hotel Colibrì a Biella tornano i migranti, il "no" della Lega Nord, foto archivio

L'ex Hotel Colibrì a Biella ha riaperto come centro di accoglienza, e la Lega Nord non ci sta.

Al momento sembrano essere ancora poche le persone ospitate, ma il numero è quasi certamente destinato a salire per la Lega, che di fronte alla struttura si è ritrovata per per ribadire la propria contrarietà alla scelta.

Presenti, oltre al vicesindaco di Biella Giacomo Moscarola anche il segretario provinciale Roberto Simonetti e il consigliere regionale Michele Mosca.