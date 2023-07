Biella, ecco 940mila euro per l'ex Biblioteca di via Pietro Micca

La Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento sull’“Ex Biblioteca di via Pietro Micca”: rifunzionalizzazione ed adeguamento normativo finanziato nell’ambito del PNRR, Missione 5 Componente 2 “Investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”, con un importo complessivo lordo di 940.442,55 euro.

Il dossier per la Ex Biblioteca di via Pietro Micca prevede, quale indirizzo alla progettazione, di intervenire, con priorità con interventi di ristrutturazione edilizia atti a garantire il miglioramento strutturale dell’immobile; quindi, l’adeguamento alla prevenzione incendi ed il miglioramento energetico.

“Si tratta di un intervento importante perchè concerne un palazzo storico, situato in una delle vie più trafficate della città – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Davide Zappalà -. Le sue attuali condizioni non permettono di avere un'adeguata visione di Biella e fin dal nostro insediamento la sua riqualificazione era tra gli obiettivi di questa Giunta. Abbiamo diverse idee su come integrarlo nel contesto cittadino: innanzitutto iniziamo però a mettere in sicurezza il tetto e la struttura”.