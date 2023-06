Corradino: "Inutile parlare di guado, non verrà mai ricostruito"

Quasi a sorpresa, senza annunci come fa di solito, il sindaco di Biella Claudio Corradino nella tarda serata di oggi martedì 27 giugno è intervenuto in diretta sui social riguardo al traffico che si crea in città per la chiusura parziale del ponte della tangenziale. "Il guado non verrà mai ricostruito, inutile continuare il dibattito", questo il sunto del discorso, ma andiamo con ordine.

"Il traffico per la chiusura parziale del ponte della tangenziale c'è - ha esordito il primo cittadino - ci sono sicuramente disagi, però alcune reazioni sono esagerate, i problemi nella vita sono altri. Prima di tutto i lavori li sta facendo Anas, e non il Comune e poi sono necessari, perchè in questo modo il ponte sarà più sicuro. Dureranno fino a metà agosto".

Per Corradino ci si deve armare di tanta pazienza, cercare strade alternative uscendo 10 o anche 15 minuti prima di casa, e il guado non verrà mai ricostruito. "C' è molta confusione a questo riguardo, serve chiarezza - ha spiegato il sindaco - . Il guado è stato fatto quando crollò il ponte. E' stato finanziato con 250 mila euro e allora ci fu un dibattito grande per farlo. E' stato realizzato con procedure di interventi di urgenza espropriando dei terreni e oggi questa urgenza non c'è più. Poi è stato demolito per via delle leggi che prima non c'erano, a tutela dell'ambiente. Non possiamo fare leggi a posta per il Cervo. Il guado non si può fare, la Regione non ci darà mai l'autorizzazione perchè 60 giorni per un lavoro pubblico sono considerati pochi. E' quindi inutile dire guado o non guado. I funzionari della Regione hanno escluso assolutamente la sua ricostruzione. Vedo comunque che la gente si sta abituando, alcuni passano da Massazza, da Baraggia. fate bene. Prendetevi cura del vostro tempo, non intasate strade in città. So che vi chiediamo un sacrificio, ma ce la faremo. Le disgrazie sono altre. E' un momento di fastidio che dobbiamo imparare a sopportare per avere un'importante infrastruttura più sicura".