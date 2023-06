Biella, al via progetti di riqualificazione per piscina Rivetti, rugby e bocciodromo

"Nel periodo della nostra amministrazione abbiamo previsto e ottenuto finanziamenti per quasi dieci milioni di euro: sono decisamente soddisfatto". Così il vicesindaco e assessore allo Sport Giacomo Moscarola all’indomani della Giunta in cui sono state approvate tre nuove delibere relative ai progetti del Campo di Rugby: riqualificazione e ampliamento (per un importo complessivo di 764.794 euro); della Piscina Rivetti: riqualificazione e interventi di miglioramento strutturale ed energetico (1 milione e 840 mila euro); infine per il Bocciodromo comunale: riqualificazione energetica (328.664 euro), per un investimento complessivo che supera i 2 milioni e 930mila euro. Il centro sportivo delimitato dal cosiddetto “quadrilatero” occupa un posto di rilievo nel panorama degli impianti sportivi presenti sul territorio comunale.

Il bocciodromo, al centro dell’area delimitata da via Piemonte, via Lombardia, Corso 53° Fanteria e viale Macallè, è attrezzato con un bocciodromo al coperto e campi da bocce outdoor, un impianto natatorio al coperto ed uno all’aperto, un campo da calcio a 11 in erba naturale ed uno in erba artificiale, cui si affiancano due campi di minori dimensioni per l’allenamento. Oggetto della proposta progettuale è la riqualificazione del fabbricato che ospita il gioco delle bocce attraverso l’intervento di integrazione del manto di copertura esistente ed il miglioramento delle prestazioni energetiche, attualmente insufficienti a garantire il necessario isolamento termico della copertura. Il nuovo manto di copertura si rende indispensabile per eliminare le copiose infiltrazioni di pioggia che impediscono il regolare svolgimento della pratica sportiva, soprattutto in occasione delle competizioni.

Gli interventi sono completati con l’installazione di un cancello che limiti l’accesso ai soli fruitori dell’impianto e da un sistema di griglie per la raccolta delle acque del parcheggio e che oggi penetrano all’interno della struttura. Per la piscina Rivetti, l’obiettivo dell’intervento è quello di ristrutturare e ripristinare tramite manutenzione ordinaria l’immobile. Saranno numerosissimi gli interventi, che vanno ad esempio dalla posa della nuova pavimentazione con gres ceramico, antiscivolo, antigelivo e antibatterico; al bordo piscina in pietra ricostruita; al risanamento della struttura della piscina, con l'impermeabilizzazione della vasca; mentre per quanto riguarda il piano terra saranno sostituiti gli infissi, utilizzando un triplo vetro termoisolante, basso emissivo a controllo solare. Inoltre sarà realizzato un impianto solare termico in copertura.

Per quanto riguarda infine l’impianto sportivo “Cittadella del Rugby”, la finalità dell’intervento è la sopraelevazione degli spogliatoi per atleti e giudici di gara che attualmente occupano il lato Nord del campo da gioco in erba naturale con lo scopo di realizzare alcuni locali ad uso foresteria. Tra le motivazioni che hanno condotto l’Amministrazione comunale ad avviare un significativo percorso di potenziamento e di riqualificazione del Centro sportivo sono senz’altro quelle finalizzate all’adeguamento dell’offerta alla sempre maggiore rilevanza della società Biella Rugby nel panorama nazionale ed all’attrattività esercitata dalle affermazioni della prima squadra. A ciò si è affiancata la diffusione del rugby non solamente quale disciplina sportiva, ma anche quale veicolo di aggregazione ed interprete di profondi valori. Finalità dell’intervento è quindi in primo luogo quella di dotare l’impianto sportivo della ricettività indispensabile per la prima accoglienza dei numerosi atleti ed accompagnatori consentendo loro di soggiornare all’interno del Centro. Il fulcro dell’intervento coincide pertanto con la costruzione di una foresteria composta da mini alloggi, che verranno realizzati con la sopraelevazione dell’attuale blocco spogliatoi i quali furono progettati e realizzati con l’obiettivo di garantire la sopraelevazione del fabbricato.

“Consegneremo alla città una serie di strutture sportive complete, in grado di soddisfare ogni esigenza – conclude Moscarola –. Con la realizzazione di queste opere si potranno ospitare eventi di caratura internazionale, a cui certamente cercheremo di dare seguito se ne avremo la possibilità. Eravamo certi che puntare sullo sport sarebbe stata una mossa vincente e tutte le testimonianze consolidano quella che era un’intuizione. Oggi possiamo dirlo con certezza e possiamo anche aggiungere che non solo i grandi eventi generano ricadute eccezionali, ma che anche quelli più piccoli, i quali richiedono investimenti minori, sono veri e propri moltiplicatori di ricadute. Il trend di investimenti nel settore sportivo è in costante crescita, come appare evidente dagli stanziamenti effettuati nell’ultimo quadriennio grazie ai progetti rientranti nel PNRR 'Sport e inclusione sociale' per la realizzazione di una nuova Cittadella dello sport all'interno del quadrilatero compreso tra viale Macallè, via Lombardia, via Piemonte e corso 53° Fanteria”.